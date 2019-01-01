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"Сохраняйте веру в нашу страну": Мэттис написал прощальное письмо военным США

&quot;Сохраняйте веру в нашу страну&quot;: Мэттис написал прощальное письмо военным США
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Меттис в прощальном письме призвал военных США "сохранять веру в страну" и "держаться вместе с союзниками".

Министр обороны США Джеймс Меттис в последний день пребывания в должности выразил уверенность в идеалах американских войск и пожелал всем "сохранять веру в страну" в нынешние тяжелые времена.

Об этом он заявил в прощальном письме, текстом которого располагает Укринформ.

"1 февраля 1865 президент Линкольн послал генералу Улиссу Гранту телеграмму с одним предложением. В ней говорилось: "Пусть никакие события не меняют, не препятствуют и не задерживают ваши военные действия или планы ", - написал глава Пентагона после того, как был вынужден подать в отставку из-за неожиданного решения президента Трампа свернуть военную миссию США в Сирии.

В то же время, Меттис выразил уверенность, что Пентагон остается в лучших руках.

"Я уверен, что каждый из вас и в дальнейшем будет предан нашей клятвенной миссии - поддерживать и защищать Конституцию, защищая наш образ жизни", - отметил он.

Как подчеркнул Меттис, во время его руководства, министерство обороны США показало, что находится в лучшей форме в самые сложные времена. "Поэтому сохраняйте веру в нашу страну и держитесь вместе с нашими союзниками и против наших врагов", - призвал глава Пентагона.

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Отставка, Пентагон, Военнослужащие США, Джеймс Мэттис.
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