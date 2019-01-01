Сенатор Массачусетса будет участвовать в президентских выборах США в 2020 году

Новости мира: Американский сенатор-демократ собралась баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен объявила, что собирается баллотироваться на президентский пост на выборах 2020 года.

Она заявила, что уже формирует комитет для подготовки к участию в предвыборной кампании.

Уоррен выпустила видеоролик, в котором излагает свое видение пути к тому, чтобы не только богатые, но и все американцы могли использовать предоставляемые страной возможности.

"Это Америка, за которую я сражаюсь. И именно поэтому сегодня я начинаю формирование подготовительного комитета", - сказала она.

Элизабет Уоррен 6 ноября 2012 года на всеобщих выборах победила действующего сенатора Скотта Брауна, набрав 53,7% голосов избирателей. Она стала первой женщиной, избранной в сенат США от Массачусетса.

В 2015 году она заняла 19 место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg