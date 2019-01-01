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Сенатор США рассказал о перспективе завершения правительственного "шатдауна"

Сенатор США рассказал о перспективе завершения правительственного &quot;шатдауна&quot;
02:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сенатор Грэм заявил, что появился шанс завершить правительственный "шатдаун" в США.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможном компромиссе между демократами и республиканцами в Конгрессе, а также президентом США Дональдом Трампом, который позволит положить конец правительственному "шатдауну" в стране.

Об этом законодатель сказал после общения накануне с главой Белого дома, сообщило информагентство Reuters.

"Республиканец Грэм сообщил журналистам после обеда с Трампом, что президент позитивно отнесся к его идее заключить сделку, которая может обеспечить разрешение на работу для так называемых "мечтателей" – людей, которые были нелегально ввезены в США еще детьми, в обмен на финансирование физических препятствий на границе", - отмечает издание.

При этом сенатор сказал, что президент "был в очень хорошем настроении". По мнению законодателя, такая сделка может быть заключена.

В то же время Грэм подчеркнул, что финансирование стены или других физических барьеров на границе между США и Мексикой остается обязательным условием, поскольку это было одним из главных обещаний президентской кампании Трампа.

"Я не вижу вариантов, чтобы демократы позволили нам получить больше денег, если им не дать что-то взамен. Итак, одна из вещей, о которой мы говорили, это заключение соглашений", - подчеркнул влиятельный американский сенатор.

Как сообщалось ранее, в США в ночь на 22 декабря начался частичный правительственный "шатдаун" из-за несогласия Сената удовлетворить запрос президента Трампа о выделении $5 млрд бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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Все по теме:

Дональд Трамп, Линдси Грэм, шатдаун, Мексиканская стена.
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