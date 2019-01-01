В США не исключают возможности посещения Трампом Британии после Brexit

Новости мира: В США заговорили о визите Трампа в Великобританию после Brexit.

Президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в мае 2019 года после выхода страны в марте из Европейского Союза.

Об этом заявил в понедельник посол США в Великобритании Вуди Джонсон, сообщает Reuters.

На вопрос о том, можно ли назначить государственный визит, обещанный премьер-министром Терезой Мэй прошлого года, на дни празднования окончания Второй мировой войны в мае, Джонсон сказал радио BBC: "Между нами, думаю, это будет хорошее время".

Трамп посетил Великобританию в июле. И хотя после широких публичных акций протеста визит официально не был государственным, Трамп встретился с королевой Елизаветой II.

На вопрос, хотел бы Трамп приехать снова, с государственным визитом, Джонсон отметил, что президент поддерживает идею и "с нетерпением ожидает визита".

Джонсон подтвердил мнение Трампа о том, что Соединенные Штаты ожидают "скорого, очень масштабного двустороннего торгового соглашения" с Британией после Brexit. Но оно не "представляется возможным" в нынешних условиях, при которых премьер-министр Тереза Мэй согласовала соглашение о Brexit с ЕС.

В ноябре Трамп заявил, что соглашение Мэй, очевидно, является положительным для ЕС, однако сеет сомнения относительно того, как будут развиваться торговые отношения Великобритании с США.