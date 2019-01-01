Скачать
Вторник, 01.01.2019
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
Украина встретила Новый 2019-ый год
Украина встретила Новый 2019-ый год

В США не исключают возможности посещения Трампом Британии после Brexit

В США не исключают возможности посещения Трампом Британии после Brexit
03:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В США заговорили о визите Трампа в Великобританию после Brexit.

Президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в мае 2019 года после выхода страны в марте из Европейского Союза.

Об этом заявил в понедельник посол США в Великобритании Вуди Джонсон, сообщает Reuters.

На вопрос о том, можно ли назначить государственный визит, обещанный премьер-министром Терезой Мэй прошлого года, на дни празднования окончания Второй мировой войны в мае, Джонсон сказал радио BBC: "Между нами, думаю, это будет хорошее время".

Трамп посетил Великобританию в июле. И хотя после широких публичных акций протеста визит официально не был государственным, Трамп встретился с королевой Елизаветой II.

На вопрос, хотел бы Трамп приехать снова, с государственным визитом, Джонсон отметил, что президент поддерживает идею и "с нетерпением ожидает визита".

Джонсон подтвердил мнение Трампа о том, что Соединенные Штаты ожидают "скорого, очень масштабного двустороннего торгового соглашения" с Британией после Brexit. Но оно не "представляется возможным" в нынешних условиях, при которых премьер-министр Тереза Мэй согласовала соглашение о Brexit с ЕС.

В ноябре Трамп заявил, что соглашение Мэй, очевидно, является положительным для ЕС, однако сеет сомнения относительно того, как будут развиваться торговые отношения Великобритании с США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Дональд Трамп, Brexit, Вуди Джонсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
02 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
03 Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
04 Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке
05 Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
В новогоднюю ночь в Украине за порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
За порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь