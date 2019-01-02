СМИ: США будут выводить войска из Сирии в течении 4 месяцев

Новости мира: Дональд Трамп дал 4 месяца на вывод войск из Сирии.

Президент США Дональд Трамп согласился дать военным около 4 месяцев на вывод американского военного контингента из Сирии.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации.

"Трамп согласился дать около 4 месяцев на вывод 2 тысяч военных из Сирии. Этим он отказался от своего приказа две недели назад, что военных надо вывести в течение 30 дней", - пишет издание.

"Глава Белого дома подтвердил в Twitter, что войска из Сирии будут выводить "медленно", но пожаловался на критику отставных генералов Стэнли Маккристала и Джона Келли. Келли заявил о импульсивности Трампа в принятии решений", - говорится в материале.

Перед этим сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Трамп замедлит вывод войск из Сирии, но не назвал сроков.