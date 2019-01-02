Скачать
Среда, 02.01.2019
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Двум миллионам украинцев с нового года повысили пенсии
Итоги 1 января: Марш Бандеры, новые тарифы и Зеленский идет в президенты
Итоги 1 января: Марш Бандеры и новые тарифы
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Захватывающее видео Юпитера
Захватывающее видео Юпитера

Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как о готовности встретиться сообщил сам северокорейский лидер.

"Я также с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что у Северной Кореи есть прекрасный экономический потенциал", - написал американский президент в Twitter.

Ранее западные СМИ привели выдержки из традиционной речи Ким Чен Ына по случаю первого дня нового года. В частности, СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США в любое время.

В 30-минутной речи Ким Чен Ын заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает телеканал CNN. Ким Чен Ын в новогоднем выступлении заметил, что отношения КНДР и США могут развиваться "высокими темпами", если США будут готовы к политике компромиссов.

"Я буду стремиться к достижению таких результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом", - сказал он.

В то же время, северокорейский лидер подчеркнул, что у КНДР может не остаться "иного выбора, кроме как защищать суверенитет и высшие интересы нашей страны, и найти новый путь к обеспечению мира на нашем полуострове", в том случае, если США будут "неверно истолковывать терпение народа" Северной Кореи.

Ким Чен Ын готов снова встретиться с Трампом
Ким Чен Ын готов снова встретиться с ТрампомЧитать полностью

Ежегодное обращение Ким Чен Ына предназначено главным образом для жителей КНДР, однако за словами северокорейского лидера следят и международные эксперты, так оно позволяет понять планы КНДР на предстоящий год, отмечает CNN.

Д.Трамп и Ким Чен Ын встречались один раз, исторический саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам этой встречи северокорейский руководитель согласился на отказ КНДР от ракетно-ядерной программы в обмен на гарантии безопасности, снятие санкций и подписание мирного договора с США. После этого неоднократно обсуждалась возможность проведения второго саммита лидеров КНДР и США, однако до сих пор встреча не состоялась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
05 Известные зарубежные личности, которые обожают украинских дизайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь