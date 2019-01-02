Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как о готовности встретиться сообщил сам северокорейский лидер.

"Я также с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что у Северной Кореи есть прекрасный экономический потенциал", - написал американский президент в Twitter.

Ранее западные СМИ привели выдержки из традиционной речи Ким Чен Ына по случаю первого дня нового года. В частности, СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США в любое время.

В 30-минутной речи Ким Чен Ын заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает телеканал CNN. Ким Чен Ын в новогоднем выступлении заметил, что отношения КНДР и США могут развиваться "высокими темпами", если США будут готовы к политике компромиссов.

"Я буду стремиться к достижению таких результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом", - сказал он.

В то же время, северокорейский лидер подчеркнул, что у КНДР может не остаться "иного выбора, кроме как защищать суверенитет и высшие интересы нашей страны, и найти новый путь к обеспечению мира на нашем полуострове", в том случае, если США будут "неверно истолковывать терпение народа" Северной Кореи.

Ежегодное обращение Ким Чен Ына предназначено главным образом для жителей КНДР, однако за словами северокорейского лидера следят и международные эксперты, так оно позволяет понять планы КНДР на предстоящий год, отмечает CNN.

Д.Трамп и Ким Чен Ын встречались один раз, исторический саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам этой встречи северокорейский руководитель согласился на отказ КНДР от ракетно-ядерной программы в обмен на гарантии безопасности, снятие санкций и подписание мирного договора с США. После этого неоднократно обсуждалась возможность проведения второго саммита лидеров КНДР и США, однако до сих пор встреча не состоялась.