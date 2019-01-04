Трамп считает, что "шатдаун" устроили демократы

Новости мира: "Шатдаун" происходит потому, что в 2020 году будут президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что нынешний правительственный "шатдаун" в стране устроили демократы, чтобы одержать победу на президентских выборах, которые должны состояться в США в конце 2020 года. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Шатдаун" происходит только потому, что в 2020 году пройдут президентские выборы. Демократы знают, что они не смогут выиграть, учитывая все достижения Трампа, поэтому прилагают все усилия против (строительства - ред.) очень необходимой стены и безопасности на границе - а также преследования президента. Для них это - исключительно политика!»- написал Трамп.

Как сообщал Укринформ, в Соединенных Штатах более 12 дней продолжается так называемый частичный правительственный "шатдаун", когда сотни тысяч работников бюджетных учреждений не могут получать зарплату. Кризис возник из-за требований президента Трампа выделить в бюджете 2019 года $ 5,6 млрд на его предвыборное обещание - строительство новой стены на границе с Мексикой. Эту инициативу не поддержали демократы в Сенате, а также отдельные республиканцы.

В среду состоялась встреча в Белом доме президента Трампа с представителями лидеров Конгресса. Когда демократы прямо спросили, почему Трампу не остановить "шатдаун", он ответил, что сделал бы это, но только при условии выделения денег на строительство пограничной стены.

Между тем, в четверг начинается новая сессия американского Конгресса, и демократы теперь выступают в большинстве в Палате представителей. Они намерены принять в ускоренном порядке два законопроекта. Во-первых, это направлено на восстановление финансирования правительственных структур, то есть прекращение "шатдаун", а во-вторых, возможность продолжить обсуждение о выделении денег на безопасность на южной границе США.