Скачать
Пятница, 04.01.2019
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку
Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку
Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Рождество 2019: красивые поздравления с Рождеством Христовым в открытках
Рождество 2019: красивые поздравления с Рождеством Христовым в открытках

Трамп считает, что "шатдаун" устроили демократы

Трамп считает, что &quot;шатдаун&quot; устроили демократы
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: "Шатдаун" происходит потому, что в 2020 году будут президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что нынешний правительственный "шатдаун" в стране устроили демократы, чтобы одержать победу на президентских выборах, которые должны состояться в США в конце 2020 года. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Шатдаун" происходит только потому, что в 2020 году пройдут президентские выборы. Демократы знают, что они не смогут выиграть, учитывая все достижения Трампа, поэтому прилагают все усилия против (строительства - ред.) очень необходимой стены и безопасности на границе - а также преследования президента. Для них это - исключительно политика!»- написал Трамп.

Как сообщал Укринформ, в Соединенных Штатах более 12 дней продолжается так называемый частичный правительственный "шатдаун", когда сотни тысяч работников бюджетных учреждений не могут получать зарплату. Кризис возник из-за требований президента Трампа выделить в бюджете 2019 года $ 5,6 млрд на его предвыборное обещание - строительство новой стены на границе с Мексикой. Эту инициативу не поддержали демократы в Сенате, а также отдельные республиканцы.

В среду состоялась встреча в Белом доме президента Трампа с представителями лидеров Конгресса. Когда демократы прямо спросили, почему Трампу не остановить "шатдаун", он ответил, что сделал бы это, но только при условии выделения денег на строительство пограничной стены.

Между тем, в четверг начинается новая сессия американского Конгресса, и демократы теперь выступают в большинстве в Палате представителей. Они намерены принять в ускоренном порядке два законопроекта. Во-первых, это направлено на восстановление финансирования правительственных структур, то есть прекращение "шатдаун", а во-вторых, возможность продолжить обсуждение о выделении денег на безопасность на южной границе США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент США, Демократы, Дональд Трамп, шатдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
03 Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
04 "Край света" оказался единым космическим телом
05 Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь