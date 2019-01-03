США пригрозили Ирану новыми санкциями

Новости мира: США усилят санкции против Ирана, если пуски баллистических ракет не прекратятся.

Ирану следует прекратить все пуски баллистических ракет, чтобы избежать еще более серьезных экономических санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

В декабре М.Помпео заявил о необходимости повторного введения санкций СБ ООН против Ирана для противодействия иранской программе создания баллистических ракет.

"США стремятся взаимодействовать со всеми другими членами СБ ООН, чтобы в 2019 году повторно ввести в отношении Ирана ограничения, относящиеся к борьбе с программой создания баллистических ракет", - сказал М.Помпео, выступая на заседании Совбеза.