СМИ: "шпион" США в РФ имеет гражданство Великобритании

Новости мира: Задержанный в России "американский шпион" имеет также британское гражданство.

48-летний Пол Уилан, которого в РФ обвиняют в шпионаже, кроме американского, имеет и британское гражданство.

"48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московской гостинице карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов", - пишет издание The Times, передает УП.

По информации издания, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.

"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и о его статусе британского подданного. Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", - говорится в материале.

The Times отмечает, что это придаст напряжения в отношениях между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.