СМИ: "шпион" США в РФ имеет гражданство Великобритании

48-летний Пол Уилан, которого в РФ обвиняют в шпионаже, кроме американского, имеет и британское гражданство.
"48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московской гостинице карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов", - пишет издание The Times, передает УП.
По информации издания, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.
"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и о его статусе британского подданного. Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", - говорится в материале.
The Times отмечает, что это придаст напряжения в отношениях между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.