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Трамп заявил, что "шатдаун" может продлится более года

Трамп заявил, что &quot;шатдаун&quot; может продлится более года
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что остановка работы правительства не будет продолжаться так долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что ныне действующий частичный "шатдаун", когда около четверти работников правительственных учреждений не получают зарплаты, может длиться более года, если Конгресс не одобрит более $5 млрд в бюджете на пограничную стену с Мексикой. Об этом он заявил после закрытой встречи в пятницу в Белом доме с лидерами американского Конгресса, сообщило центральное американское издание The Hill.

После встречи Трамп подтвердил, что он "абсолютно" точно заявил, что "шатдаун" может продлиться больше года", - пишет издание.

Вместе с тем, президент выразил надежду, что остановка работы правительства не будет продолжаться так долго, заявив, что демократы хотят заключить с ним сделку. "Я думаю, что это может быть немного спорным, но в то же время это было продуктивным",- отметил Трамп.

Сами же демократы описали свою встречу с Трампом "длительной, а иногда и спорной". По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обе стороны согласились продолжить переговоры, но в то же время она не видит возможности достижения прогресса, пока не будет восстановлена полноценная работа правительства США.

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США, Дональд Трамп, шатдаун.
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