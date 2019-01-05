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Суд США продлил полномочия жюри присяжных в "росскийском" деле

Суд США продлил полномочия жюри присяжных в &quot;росскийском&quot; деле
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Жюри присяжных продолжит заседания и может голосовать по уголовному обвинению в течении следующих шести месяцев.

Суд Округа Колумбия продлил еще на шесть месяцев полномочия жюри присяжных, которые работают по обвинению, выдвинутым офисом спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию в отношении вмешательства России в выборы в США. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN.

"Федеральному следователю жюри, которое работает со специальным прокурором Робертом Мюллером, был продлен срок полномочий", - отмечается в сообщении.

Таким образом, жюри присяжных "может продолжать заседания и голосовать по уголовному обвинению в течении следующих шести месяцев", уточнил телеканал.

Сначала большое следственное жюри имело мандат на 18 месяцев, который формально завершался этими выходными.

Продление полномочий стало верным признаком, что расследование по России далеко не завершено, отмечается в публикации. В широком смысле это означает, что Мюллер будет выдвигать новые обвинения по делу вмешательства российского правительства в выборы президента США, а также возможного сговора кампании Дональда Трампа с россиянами.

Напомним, на протяжении своей работы команда спецпрокурора Мюллера опросила десятки свидетелей, и выдвинула официальные обвинения против 33 человек и трех компаний.

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Суд, Суд США, Российское дело, Полномочия жюри присяжных, Суд Округа Колумбия.
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