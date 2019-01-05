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Суббота, 05.01.2019
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Советник Трампа предостерег режим Асада

Советник Трампа предостерег режим Асада
15:41 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Джон Болтон предостерег Сирию от применения химического оружия.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил сирийское правительство о том, что оно не должно рассматривать будущий вывод войск США из страны как приглашение к использованию химического оружия.

Об этом сообщает Reuters.

"В позиции США по использованию химического оружия сирийским режимом абсолютно ничего не изменилось, на любое использование химического оружия мы будем реагировать очень жестко, как это мы делали ранее уже дважды", - рассказал Болтон журналистам на борту своего самолета перед приземлением в Тель-Авиве.

Трамп не видит возможности быстрого вывода войск из Сирии

"Таким образом режим Асада не должен иметь никаких иллюзий по этому вопросу", - добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится в тур по Ближнему Востоку, чтобы представить видение политики США в регионе в момент неопределенности союзников Америки относительно намерений президента Дональда Трампа.

В прошлом месяце президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.

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Сирия, США, Химическое оружие, Джон Болтон.
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