Трамп о переговорах по завершению "шатдауна": Никакого прогресса не было

Новости мира: Трамп сообщил о неудаче переговоров об отмене приостановления работы правительства.

Очередной раунд переговоров между администрацией Белого дома и представителями Демократической партии в Конгрессе завершился неудачей, о чем сообщил президент Дональд Трамп, информирует УНН.

В своем Twitter Трамп рассказал о том, что переговоры с представителями демократов вел вице-президент Майк Пенс. "Он проинформировал меня об итогах встречи. Никакого прогресса не было", — написал президент США.

По словам Трампа, следующие переговоры намечены на 6 января. "В конце концов мы должны решить все проблемы по нашей южной границе". — написал он.

Агентство Reuters со ссылкой на помощника Пенса сообщает, что в целом встреча была продуктивной, однако касательно денег сторонам договориться не удалось.

В свою очередь глава администрации президента США Майк Малвейни рассказал телекомпании CNN, что никакого прогресса достигнуть не удалось, что "лично для него стало сюрпризом".