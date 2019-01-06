Неопределенная внешняя политика Трампа: Помпео посетит страны Ближнего Востока

Новости мира: Помпео планирует турне по Ближнему Востоку на фоне неопределенности в политике Трампа.

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится в тур по Ближнему Востоку, чтобы представить видение политики США в регионе в момент неопределенности союзников Америки относительно намерений президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

С 8 по 15 января Помпео посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт. Также возможно он остановится в Ираке.

Поездка Помпео происходит на фоне новой неопределенности относительно внешней политики Трампа. Президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также столкнулись с растущей политической оппозицией в Вашингтоне в связи с их военной кампанией в Йемене.