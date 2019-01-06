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Власти Лос-Анджелеса подали в суд на владельца приложения прогноза погоды

Власти Лос-Анджелеса подали в суд на владельца приложения прогноза погоды
06:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В США приложение The Weather Channel заподозрили в продаже личных данных.

Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию-владельца приложения The Weather Channel, позволяющего узнать прогноз погоды в конкретном районе. Об этом сообщает сайт прокурора Лос-Анджелеса Майка Фойер, информирует УНН.

Как утверждает прокурор, программа без уведомления пользователей собирает их личные данные и передает информацию третьим сторонам, в том числе рекламодателям. Компания TWC Product and Technology, владелец и оператор приложения, таким образом вводит пользователей в заблуждение, заявил он.

В поданной в суд жалобе говорится, что TWC в течение многих лет собирала информацию о местоположении своих пользователей с помощью средств геолокации не только для того, чтобы предоставлять им точный прогноз погоды. TWC передавала эти данные филиалам своей материнской компании IBM и другим "в коммерческих целях, совершенно не связанных с погодой". "Данные о местонахождении пользователей могут быть использованы для определения ежедневных привычек, предпочтений и особенностей потребителей", — считают власти.

Политика конфиденциальности компании прописана не четко и вводит в заблуждение, поскольку пользователям нужно прочитать документ из почти 10 тысяч слов, чтобы узнать, что информация об их местоположении может передаваться "партнерам" "для предоставления таких услуг, как бизнес-операции", говорится в документе.

Прокуратура просит суд приговорить TWC к штрафу в размере до 2,5 тысяч долларов за каждый случай нарушения и запретить заниматься подобной практикой.

В IBM не согласились с претензиями, сообщает CNN. Там заверили, что TWC всегда была открыта в том, что касается информации о местонахождении пользователей, и намерена защищать свои интересы.

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Лос-Анджелес, Сбор данных, Персональная информация, The Weather Channel.
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