Еще один высокопоставленный чиновник Пентагона ушел в отставку

Новости мира: Вслед за Мэттисом из Пентагона идут другие высокопоставленные лица.

Глава аппарата министра обороны, отставной контр-адмирал Кевин Суини уволился через несколько дней после того, как из Пентагона ушел его глава Джеймс Мэттис.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба американского оборонного ведомства, передает корреспондент Укринформа.

"После двух лет службы в Пентагоне я решил, что настало время вернуться к работе в частном секторе. Для меня была честь снова служить вместе с мужчинами и женщинами Министерства обороны", - заявил по этому поводу бывший глава аппарата.

Кевин Суини находился на этой должности с января 2017 года.

Как сообщалось ранее, 26-й министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку в прошлом месяце после того, как президент США Дональд Трамп объявил единоличное решение о выводе американского контингента из Сирии несмотря на оценки разведки о продолжающейся угрозе со стороны ИГИЛ. Сейчас обязанности министра обороны исполняет Патрик Шанахан.

Ранее сообщалось также, что Шанахан сменил пресс-секретаря ведомства. Дану Уайт на этой должности сменил Чарльз Саммерс.