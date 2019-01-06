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США оставят свои войска на севере Сирии

США оставят свои войска на севере Сирии
14:27 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости мира: США намерены защищать оппозиционных союзников в Сирии.

Силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от наступления на курдов.

Об этом в воскресенье сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Bloomberg.

Болтон уточнил, что президент Дональд Трамп намерен защищать оппозиционных союзников в Сирии. Турция разгневана поддержкой сирийских курдов YPG со стороны США. Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещала начать наступление на ее позиции на севере Сирии.

"Мы не думаем, что турки должны начинать военные действия, которые не являются полностью согласованными с Соединенными Штатами, как минимум, чтобы они не угрожали нашим войскам, а также чтобы они соответствовали требованиям президента, что сирийские оппозиционные силы, которые воевали вместе с нами, не находятся под угрозой", - сказал он.

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"Сроки вывода определятся в результате выполнения условий и установления обстоятельств, которые мы хотим увидеть. И как только это будет сделано, мы поговорим о графике", - добавил Болтон.

В то же время он уточнил, что период до вывода американских войск "не является неограниченным, поскольку, как я уже сказал, основным моментом является выход из северо-восточной Сирии".

В прошлом месяце президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.

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Все по теме:

Сирия, США, Войска США, Джон Болтон, Дональд Трап.
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