США оставят свои войска на севере Сирии

Новости мира: США намерены защищать оппозиционных союзников в Сирии.

Силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от наступления на курдов.

Об этом в воскресенье сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Bloomberg.

Болтон уточнил, что президент Дональд Трамп намерен защищать оппозиционных союзников в Сирии. Турция разгневана поддержкой сирийских курдов YPG со стороны США. Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещала начать наступление на ее позиции на севере Сирии.

"Мы не думаем, что турки должны начинать военные действия, которые не являются полностью согласованными с Соединенными Штатами, как минимум, чтобы они не угрожали нашим войскам, а также чтобы они соответствовали требованиям президента, что сирийские оппозиционные силы, которые воевали вместе с нами, не находятся под угрозой", - сказал он.

"Сроки вывода определятся в результате выполнения условий и установления обстоятельств, которые мы хотим увидеть. И как только это будет сделано, мы поговорим о графике", - добавил Болтон.

В то же время он уточнил, что период до вывода американских войск "не является неограниченным, поскольку, как я уже сказал, основным моментом является выход из северо-восточной Сирии".

В прошлом месяце президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.