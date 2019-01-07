Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля
Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля
Морская служба Испании &quot;выловила&quot; из Средиземного моря более 500 мигрантов
Морская служба Испании "выловила" из Средиземного моря более 500 мигрантов
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Прикольные поздравления с Рождеством 2019
Прикольные поздравления с Рождеством 2019

Трамп рассказал, почему стальная стена на границе с Мексикой лучше, чем бетонная

Трамп рассказал, почему стальная стена на границе с Мексикой лучше, чем бетонная
05:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп назвал преимущества стальной стены перед бетонной на границе с Мексикой.

Стальная стена на границе с Мексикой прочнее и менее заметна, чем бетонная.

"Хорошее решение, и сделано в США", — отметил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

В конце декабря Трамп одобрил предложенный ему дизайн стены на границе с Мексикой, передает РБК. Он назвал его "эффективным и в то же время красивым".

Согласно схеме, которую продемонстрировал президент, забор будет иметь вид стального частокола с заостренными вершинами. Высота препятствия может достичь 5–6 м. Постройка стены на границе с Мексикой была одним из предвыборных обещаний Трампа. Сооружение, которое изначально планировалось построить из бетона, должно пресечь нелегальную миграцию и наркотрафик из стран латинской Америки в США.

 Заложенная в бюджет цена строки является предметом разногласий администрации Трампа и фракции демократов в Конгрессе, что привело к частичной приостановке работы правительства. В начале января палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила проект бюджета страны до 30 сентября 2019 года. В нем на охрану границ будет выделено $1,3 млрд и дополнительно $300 млн на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными $5,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой.

Трамп называл даже эту сумму недостаточной, сравнив ее со стоимостью одного месяца войны в Афганистане. Для того, чтобы построить стену, президент угрожал ввести чрезвычайное положение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Дональд Трамп, шатдаун, Мексиканская стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
03 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
04 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ПЦУ обзавелась собственным сайтом
ПЦУ обзавелась собственным сайтом
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь