Трамп рассказал, почему стальная стена на границе с Мексикой лучше, чем бетонная

Новости мира: Трамп назвал преимущества стальной стены перед бетонной на границе с Мексикой.

Стальная стена на границе с Мексикой прочнее и менее заметна, чем бетонная.

"Хорошее решение, и сделано в США", — отметил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

В конце декабря Трамп одобрил предложенный ему дизайн стены на границе с Мексикой, передает РБК. Он назвал его "эффективным и в то же время красивым".

Согласно схеме, которую продемонстрировал президент, забор будет иметь вид стального частокола с заостренными вершинами. Высота препятствия может достичь 5–6 м. Постройка стены на границе с Мексикой была одним из предвыборных обещаний Трампа. Сооружение, которое изначально планировалось построить из бетона, должно пресечь нелегальную миграцию и наркотрафик из стран латинской Америки в США.

Заложенная в бюджет цена строки является предметом разногласий администрации Трампа и фракции демократов в Конгрессе, что привело к частичной приостановке работы правительства. В начале января палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила проект бюджета страны до 30 сентября 2019 года. В нем на охрану границ будет выделено $1,3 млрд и дополнительно $300 млн на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными $5,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой.

Трамп называл даже эту сумму недостаточной, сравнив ее со стоимостью одного месяца войны в Афганистане. Для того, чтобы построить стену, президент угрожал ввести чрезвычайное положение.