Торговая война: Трамп верит в благоприятный исход переговоров с Китаем

Новости мира: Трамп выразил оптимизм по поводу торговых переговоров с Китаем.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу торговых переговоров с Китаем.

Об этом сообщает АР.

"Я действительно верю, что они хотят заключить сделку. Тарифы очень сильно повредили Китаю", - сказал президент США.

По мнению Трампа, у Китая есть стимул к переговорам, так как экономика страны сейчас испытывает трудности.

Как известно, отношения между США и Китаем ухудшились в последнее время из-за введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на китайский импорт, а также ответные действия со стороны официального Пекина.

По итогам переговоров на полях G20 в Буэнос-Айресе главы КНР и США договорились не вводить дополнительные пошлины после 1 января, чтобы провести новые переговоры по урегулированию торговых споров между странами.