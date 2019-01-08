"Шатдаун": Трамп пока не принял решение об объявлении чрезвычайного положения

Новости мира: Трамп пока не объявляет чрезвычайное положение в США и приглашает оппонентов на переговоры.

Президент США Дональд Трамп не принял решения о том, следует ли объявлять чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться финансирования строительства стены на южной границе США.

Юристы Белого дома рассматривают законность введения чрезвычайного положения, заявил в понедельник вице-президент Майк Пенс, передает "Голос Америки".

"Демократы должны начать переговоры", - сказал журналистам на брифинге Майк Пенс, добавив, что президент Трамп пригласил демократов в Белый дом, чтобы обсудить предложение администрации, как прекратить частичное закрытие правительства уже на его третьей неделе.