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Вывод войск США из Сирии: Трамп и Макрон провели переговоры

Вывод войск США из Сирии: Трамп и Макрон провели переговоры
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп и Макрон обсудили, как США будут выводить войска из Сирии.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по решительной позиции главы Белого дома вывести войска из Сирии, а также координации совместных усилий по борьбе с ИГИЛ в регионе в будущем.

Разговор состоялся в понедельник, сообщило американское информагентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили приверженность обеих стран к уничтожению группировки ИГИЛ, а также планы решительного, целенаправленного и скоординированного вывода американских войск из Сирии",- приводит издание выдержку из сообщения Белого дома.

В то же время, агентство отмечает, что президент Трамп не изменил своей позиции в отношении вывода военного контингента США из Сирии после того, как его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намекнул, что процесс может длиться месяцами.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Мерседес Шлапп, "президент не изменил своей позиции, с тех пор как заметил, что его главная цель заключается в обеспечении безопасности нашим войскам и безопасности нашим союзникам".

По ее словам, Министерство обороны США также отрабатывает оперативный план безопасного вывода контингента.

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Сирия, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вывод войск США.
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