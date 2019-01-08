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После отставки Мэттиса уже два кандидата отказались от должности главы Пентагона

После отставки Мэттиса уже два кандидата отказались от должности главы Пентагона
06:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Два человека уже отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон.

Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Речь идет о сенаторе-республиканце Джоне Киле и генерале Джеке Кине.

Президенту Дональду Трампу трудно нанять главу Пентагона после внезапной отставки министра обороны Джима Мэттиса в конце прошлого месяца.

Джон Кил, отставной сенатор-республиканец от Аризоны, стал вторым человеком, который отмахнулся от увертюры Трампа на прошлой неделе, заявив Белому дому, что он не заинтересован в этой работе.

Генерал Джек Кин также отказался от работы вскоре после отставки Мэттиса (Кин, который часто консультирует Трампа, однажды отказался от этой должности во время президентского перехода 2016 года).

Отказы особенно впечатляют, учитывая, что выше должность в Пентагоне исторически является одной из самых престижных и влиятельных в Кабинете министров и востребована ветеранами национальной безопасности.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что уходит в отставку. После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого - в компании Boeing.

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Пентагон, Джеймс Мэттис, Джон Кил, Джек Кин.
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