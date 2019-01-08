Помпео: Мы разбили 99% ИГИЛ

Новости мира: По словам Майка Помпео, США и партнеры разгромили 99% ИГИЛ.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и союзники по состоянию на сегодня разгромили 99% террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами на борту самолета в понедельник, стенограмму которой распространил Государственный департамент США.

"Сейчас, посмотрите, мы разбили 99% халифата (ИГИЛ - ред.)", - заявил глава американской дипломатии.

При этом он подчеркнул, что об этом должен говорить каждый медиа, когда речь идет о ситуации в Сирии.

"Это (противостояние ИГИЛ - ред.) было чрезвычайно успешной кампанией, мы имели много хороших партнеров. Соединенные Штаты сыграли важную роль, но много кто помог нам достичь этого", - прокомментировал глава Госдепа итог усилий международной коалиции по противостоянию ИГ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что нынешняя администрация США вместе с партнерами не допустит возрождения "халифатов, таких как ИГИЛ", как это, по его словам, происходило во времена предыдущего президента Соединенных Штатов.