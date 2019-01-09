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В США водитель Uber признался в убийстве шести человек

В США водитель Uber признался в убийстве шести человек
00:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Водителя Uber обвиняют в 16 преступлениях.

Американец Джейсон Далтон, работавший водителем в Uber, признался в совершении шести убийств в штате Мичиган в феврале 2016 года. Об этом сообщает во вторник BBC.

"48-летний американец Джейсон Далтон, работавший водителем в Uber, признался в совершении шести убийств, которые он совершил в городе Каламазу (штат Мичиган) в феврале 2016 года. Также Далтон признал себя виновным в совершении еще нескольких покушений на убийство с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в целом теперь уже бывшего таксиста обвиняют в 16 преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного выхода на свободу.

Во время судебного процесса мужчина заявил, что признаться в преступлениях решил по собственной воле - несмотря на то, что его адвокат был против этого. По словам Далтона, он "хотел этого достаточно давно".

Как отметила сторона обвинения, мужчине не предлагали никакой сделки со следствием в обмен на признание. Оглашение приговора суда запланировано на 5 февраля.

В ходе судебного процесса Далтон рассказывал, что стал "марионеткой" приложения Uber, который, по его мнению, контролировал его ум и тело и заставлял стрелять в людей в течение пяти часов.

Сообщается, что четыре человека Далтон убил в ресторане Cracker Barrel, двух - в автосалоне Kia. Еще одну стрельбу он устроил в жилом квартале. Никто из погибших или пострадавших не был клиентом Uber, но в промежутки времени между преступлениями Далтон продолжал принимать заказы в приложении такси.

Все три случая стрельбы произошли в один день - вечером 20 февраля 2016 года.

После ареста Далтона в компании Uber в тот же вечер заявили, что испытывают "ужас" из-за содеянного мужчиной. Там пояснили, что он прошел проверку базовых биографических данных, поскольку до того никогда не нарушал закон.

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США, Uber, Водитель Uber убил людей, В США таксист убил людей, Убийца таксист Uber.
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