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В США родила женщина, которая находится в коме 10 лет: Полиция ищет отца ребенка

В США родила женщина, которая находится в коме 10 лет: Полиция ищет отца ребенка
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира: Ребенок, которого родила пациентка, сначала не дышал, тем не менее сейчас сообщается, что он жив и находится под присмотром врачей.

В больнице штата Аризона пациентка, пребывающая больше 10 лет в вегетативном состоянии, родила ребенка. Полиция начала расследование по факту изнасилования и выясняет, от кого могла забеременеть женщина, собирая образцы ДНК сотрудников клиники.

Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс - столицы штата Аризона, передает Би-би-си. Там женщина, которая уже около десяти лет находится в коме после несчастного случая, 29 декабря родила мальчика.

Клиника Hacienda, согласно информации с ее сайта, предоставляет паллиативную помощь - специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в Аризоне.

Телеканал Си-би-эс со ссылкой на источники сообщал, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. В клинике заявили, что "глубоко обеспокоены случившимся".

Собеседник канала отметил, что женщина нуждалась в постоянном уходе и доступ в ее комнату был у многих сотрудников.

Адвокат Джон Майклс, представляющий интересы семьи пациентки, сообщил, что, по словам родственников, она находилась в "крайне уязвимом положении".

"Очевидно, что семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda", - сказал он телеканалу Эн-би-си.

Родственники, по его словам, не готовы сами выступать с публичными заявлениями. Адвокат передал с их слов, что у родившегося ребенка будет "любящая семья, в которой о нем позаботятся". Подробности о пострадавшей пациентке, в том числе и ее имя, не раскрываются.

Известно лишь то, что она оказалась прикована к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того как утонула. Также сообщается, что пациентка - коренная американка из племени индейцев апачи из Сан-Карлоса.

"Я глубоко потрясен и в ужасе от того, как обращались с одним из наших членов, - сказал глава племени Терри Рамблер. - Когда вашему любимому человеку оказывают паллиативную помощь, когда он наиболее уязвим и зависим от других, вы доверяете его опекунам. К сожалению, одному из ее опекунов нельзя было доверять, и он воспользовался ею".

Полиция начала расследование случившегося и собирает материалы ДНК у мужчин, работающих в клинике. На пресс-конференции представитель полиции штата сказал, что ему неизвестно о случаях отказа от сдачи биоматериала. В клинике заявили, что сделают все, чтобы расследование полиции принесло результаты как можно скорее.

"Мы продолжим сотрудничество с полицией Финикса и другими следственными органами, чтобы докопаться до истины в этой беспрецедентной истории, которая нас глубоко потрясла", - сообщили в больнице.

В департаменте здравоохранения Аризоны сообщили, что проверили условия содержания пациентов в больнице и ввели там усиленные меры безопасности. В частности, как сообщили в полиции Финикса, теперь сотрудники-мужчины заходят в палаты к пациенткам только в сопровождении женщин.

Вскоре после того как стало известно об инциденте, исполнительный директор корпорации, отвечающей за клинику Hacienda в Аризоне, Билл Тиммонс, подал в отставку. Исполнительный вице-президент совета директоров этой же компании Гари Орман заявил, что добьется полного отчета об инциденте.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность каждого из наших пациентов и наших сотрудников", - пообещал он.

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Аризона, Расследование, Финикс, Hacienda.
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