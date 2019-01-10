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Четверг, 10.01.2019
Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение
Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение
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Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение

Распри вокруг мексиканской стены: Трамп грозит ввести чрезвычайное положение
21:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп обещает ввести чрезвычайное положение в США из-за денег на стену с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него есть полное право объявить в стране чрезвычайное положение.

Он сказал, что может сделать это и "почти точно" сделает, если ему не удастся договориться с Демократической партией о строительстве стены на границе с Мексикой, сообщает "Русская служба ВВС".

Из-за этих разногласий в США с 22 декабря в стране частично прекратило работу правительство.

"У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю, - пообещал Трамп. - Я еще не сделал этого, но могу это сделать. Если не получится (договориться с демократами), я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это".

Трамп отметил, что либо он одержит победу и достигнет компромисса с демократами, либо объявит чрезвычайное положение. Каким может быть компромисс, неясно.

Демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп. Из-за этого в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск.

Нынешний "шатдаун" уже в субботу может стать самым долгим в истории США, побив рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день.

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Дональд Трамп, Чрезвычайное положение, шатдаун, Мексиканская стена.
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