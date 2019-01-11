Во время круиза в Карибском море сотни людей заразились кишечной инфекцией

Новости мира: В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией.

Почти три сотни человек заболели расстройством желудка во время круиза американского корабля Oasis of the Seas в Карибском море. В массовой болезни подозревают желудочный вирус, сообщает CNN.

Круиз компании Royal Caribbean пришлось прервать преждевременно из-за неожиданного заболевания 277 человек, среди которых как были как пассажиры, так и члены экипажа.

"Все гости корабля получат полное возмещение стоимости круиза. Мы думаем, что правильнее направить всех домой раньше, чем заставить гостей волноваться за свое здоровье", - пояснили в пресс-службе круизной компании.

Семидневный маршрут включал в себя остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.

Сообщается, что с начала круиза стало известно о нескольких пассажирах с подозрением на норовирус, который является частой причиной диареи. За прошлый год было 11 случаев желудочных заболеваний на круизных кораблях, 5 из которых были из-за норовируса.

Сейчас устанавливается причастность желудочного вируса к массовому заболеванию на корабле.