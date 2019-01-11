Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

Во время круиза в Карибском море сотни людей заразились кишечной инфекцией

Во время круиза в Карибском море сотни людей заразились кишечной инфекцией
11:58 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией.

Почти три сотни человек заболели расстройством желудка во время круиза американского корабля Oasis of the Seas в Карибском море. В массовой болезни подозревают желудочный вирус, сообщает CNN.

Круиз компании Royal Caribbean пришлось прервать преждевременно из-за неожиданного заболевания 277 человек, среди которых как были как пассажиры, так и члены экипажа.

"Все гости корабля получат полное возмещение стоимости круиза. Мы думаем, что правильнее направить всех домой раньше, чем заставить гостей волноваться за свое здоровье", - пояснили в пресс-службе круизной компании.

Минздрав сообщил, что заболеваемость гриппом пошла на спад

Семидневный маршрут включал в себя остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.

Сообщается, что с начала круиза стало известно о нескольких пассажирах с подозрением на норовирус, который является частой причиной диареи. За прошлый год было 11 случаев желудочных заболеваний на круизных кораблях, 5 из которых были из-за норовируса.

Сейчас устанавливается причастность желудочного вируса к массовому заболеванию на корабле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Круиз, Инфекция, Кишечная палочка, Oasis of the Seas.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь