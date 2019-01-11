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США применят "все рычаги влияния" на РФ для возвращения задержанного гражданина

США применят &quot;все рычаги влияния&quot; на РФ для возвращения задержанного гражданина
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео обещает задействовать все рычаги, чтобы вернуть задержанного в РФ американца.

Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал, что администрация Дональда Трампа применит все рычаги влияния на Россию, чтобы задержанный в Москве гражданин США вернулся к своей семье.

Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, стенограмму которого обнародовал в пятницу Государственный департамент США.

"Американский народ должен знать, что администрация Трампа сфокусирована на том, чтобы с каждым американцем, задержанным в любой точке мира, вели себя правильно, вели себя должным образом. А там, где этого не происходит, мы применим все рычаги американской мощи, чтобы обеспечить их благополучное возвращение в семью", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он конкретно указал: "Это касается России". Он добавил, что это также касается любого места во всем мире.

В то же время, Помпео не стал комментировать детали дела.

Как сообщалось ранее, 28 декабря ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана в Москве, он приехал туда на свадьбу друга. Российская сторона обвинила Уилана в шпионаже. Позже оказалось, что Вилан также имеет гражданство Канады, Ирландии и Великобритании.

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Россия, Госдеп США, Майк Помпео, Пол Уилан.
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