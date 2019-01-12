Трамп продал в 2018 году недвижимость на $35 млн

Новости мира: Дональд Трамп в 2018 году продал недвижимость на сумму около 35 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году продал недвижимость на сумму около 35 млн долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, который провел анализ данных о продажах имущества, доступных в открытых источниках.

По информации издания, больше половины от указанной суммы было выручено от продажи жилого комплекса в Бруклине. По подсчетам Forbes, компания Trump Organization, которой владеет президент, получила около 20 млн долларов в результате этой сделки. Еще около 5,5 млн удалось выручить от продажи нескольких апартаментов в принадлежащем компании Трампа 64-этажном небоскребе в Лас-Вегасе, сообщает издание. В настоящий момент Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около 437 млн долларов, отмечает Forbes.

Как напоминает издание, незадолго до вступления Трампа в должность президента один из его юристов обещал, что во время нахождения у власти миллиардер не будет совершать никаких новых сделок с зарубежными покупателями. Однако журнал обнаружил, что одну из принадлежащих компании Трампа квартир в Лас-Вегасе приобрел человек, который указал в качестве адреса своего проживания город в Китае, что может являться нарушением такого обещания.