Госдеп США осудил атаку повстанцев в Йемене на парад

Новости мира: Роберт Палладино сделал заявление относительно нападения мятежного движения “Ансар Аллах” на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.

Нападение мятежного движения “Ансар Аллах” (хуситы) с использованием беспилотного летательного аппарата на авиабазу правительственных сил на юге Йемена противоречит духу соглашения по портовому городу Ходейда, предусматривающему прекращение боевых действий. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, размещенном в пятницу в его Twitter.

“Эта атака противоречит духу (соглашения о) прекращении огня в Ходейде и прогрессу, достигнутому в прошлом месяце на переговорах под эгидой ООН в Швеции”, — отметил он, добавив, что Вашингтон решительно осуждает нападение. “Мы призываем все стороны выполнять обязательства, которые они взяли на себя в Швеции, перед своими согражданами, воздержавшись от насилия и провокационных действий”, — говорится в сообщении .

Напоминаем, в четверг в результате атаки хуситов на авиабазу Аль-Анад, где в тот момент проходил военный парад, погибли шесть военнослужащих правительственных сил, пострадали около 20 чиновников и военных. По данным арабских СМИ, мятежники направили начиненный взрывчаткой беспилотник на трибуну, где находились представители высшего армейского командования и чиновники.