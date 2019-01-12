В США не введут чрезвычайное положение

Новости мира: Трамп отказался от введения чрезвычайного положения в США, ожидая решения Конгресса по финансированию стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не планирует воспользоваться своим "абсолютным правом" и инициировать введение режима чрезвычайной ситуации в стране, оповестив о своем решении в пятницу, 11 января.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп отметил, что все еще рассчитывает на принятие Конгрессом финансирования, необходимого для строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

"Я не собираюсь делать это так быстро. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу", – заявил президент США.

9 января президент США Дональд Трамп досрочно прервал очередной раунд переговоров с лидерами Демократической партии в Конгрессе, которые касались прекращения частичного "шатдауна" госучреждений и финансирования строительства стены на границе с Мексикой.