Американский "шатдаун" бьет рекорды по длительности

Новости мира: Приостановка работа правительства в США стала самым длительным в истории страны.

Частичное прекращение работы правительства США, длящееся уже три недели, стало самым длительным «шатдауном» в истории страны.

Об этом сообщает AFP.

«Частичний шатдаун правительства стал самым длительным за всю историю наблюдений в полночь пятницы (05:00 утра субботы по Гринвичу)», - говорится в сообщении.

Ранее самым длительным шатдауном было 21-дневное прекращение работы правительства в 1995-1996 годах при президенте Билле Клинтоне.

Как сообщал Укринформ, в США три недели подряд продолжается правительственный «шатдаун» из-за отказ Конгресса США принимать финансирования свыше $5 млрд в бюджете 2019 года на выполнение избирательного обещания Трампа построить стену на южной границе США.

Глава Белого дома не отвергает возможность объявления чрезвычайного положения на национальном уровне в США, если Конгресс не утвердит в бюджете необходимое финансирование стены.