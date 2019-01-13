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СМИ: ФБР начало расследование по делу влияния Кремля на Трампа

СМИ: ФБР начало расследование по делу влияния Кремля на Трампа
01:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: ФБР тайно начало расследование связей Дональда Трампа с Россией в 2017 году.

Расследование ФБР началось после увольнения директора бюро Джеймса Коми, которое вызвало беспокойство разведывательного органа, сообщает газета The New York Times.

Агенты пытались определить, "работал Трамп сознательно на Россию или невольно попал под влияние Москвы".

По данным издания, подозрения в отношении Трампа появились еще во время его президентской компании в 2016 году. Однако на тот момент ФБР решило отложить расследование, поскольку было неясно, как приступить к проверке такой чувствительности и масштаба. Увольнение Коми послужило толчком к расследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже прокомментировала публикацию The New York Times, назвав ее "абсурдом".

"В отличие от президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле был жесток с Россией", — сказала пресс-секретарь.

После ухода со своего поста главы Минюста Джеффа Сешенса ведомство в статусе исполняющего обязанности возглавляет его заместитель Мэттью Уитакер. Сенатские слушания по кандидатуре нового главы ведомства назначены на 15 января.

Стоит отметить, что у Трампа были серьезные трения с возглавлявшим ФБР в начале его срока Джеймсом Коми. По его словам, Трамп требовал от него "лояльности" на службе.

При этом Коми уверял Трампа, что расследование против него не ведется. Сам Трамп всегда питал негативное отношение к спецслужбам.

Трамп же в Twitter заявил, что для расследования ФБР в отношении него не было никаких оснований и никаких доказательств.

"Только что узнал в "The Failing New York Times" (провальном New York Times - Прим.Ред.), что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти все уволенные или вынужденные покинуть агентство по очень плохим причинам, начали расследование против меня без всякой причины и без доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми", - написал глава Белого дома.

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Россия, ФБР, Расследование, Дональд Трамп.
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