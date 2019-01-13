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Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику

Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику
03:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: США собираются отправить военные корабли в Арктику.

Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях.

Как заявил глава ВМС США Ричард Спенсер в интервью изданию Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 11 января, США стремятся также расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем, пишет DW.

Вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP), пояснил Спенсер.

Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе. Предположительно в состав экспедиции, помимо военных кораблей, войдет также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

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Арктика, ВМС США, Ричард Спенсер, FONOP.
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