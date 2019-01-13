Кастро намерен баллотироваться на пост президента США

Новости мира: В США демократ Хулиан Кастро заявил о выдвижении на пост президента США

Представитель Демократической партии США Хулиан Кастро официально объявил, что идет в президенты США.

Об этом сообщает CNN.

"Когда моя бабушка приехала сюда почти сто лет назад, я уверен, что она никогда не могла представить, что всего два поколения спустя один из ее внуков будет служить членом Конгресса Соединенных Штатов, а другой будет стоять с вами здесь сегодня, чтобы сказать эти слова: я кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки", - сказал Кастро выступая перед избирателями в городе Сан-Антонио, где он 5 лет был мером.

Бабушка кандидата в президенты США Виктория Кастро родилась в мексиканском пограничном штате Коауила и переехала в Соединенные Штаты в город Игл-Пасс, штат Техас, в 1922 году после гибели ее родителей во время мексиканской революции.

Кастро напомнил избирателям, что он вырос в нищем Вест-Сайде Сан-Антонио и стал его мэром.

Он добавил: "История моей семьи является свидетельством того, что является возможным, когда эта страна все делает правильно".

У Хулиана Кастро есть брат близнец Хоакин. Он тоже добился успеха в политике, став конгресменом. Хоакин возглавит предвыборную кампанию брата.

"Дональд Трамп представляет противоположность того, кем я являюсь и во что я верю", - сказал он.

"Для многих американцев многое изменилось, когда Дональд Трамп вступил в должность. И именно это заставило меня задуматься об участии в выборах".

Кастро критиковал Трампа на протяжении всей своей речи, особенно его высказывания о мигрантах и планстроительства стены вдоль границы между США и Мексикой.