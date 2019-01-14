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Понедельник, 14.01.2019
Демократы США собираются запретить снятие санкций с компаний Дерипаски
Демократы США собираются запретить снятие санкций с компаний Дерипаски
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Демократы США собираются запретить снятие санкций с компаний Дерипаски

Демократы США собираются запретить снятие санкций с компаний Дерипаски
01:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сенат США может запретить снятие санкций против компаний Дерипаски.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер инициирует голосование о запрете для администрации Трампа выводить из-под американских санкций компании "Русал", EN + и "ЕвроСибЭнерго", о чем ранее заявил Минфин США.

Соответствующее заявление законодатель распространил в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"После консультаций со старшими членами соответствующих комитетов и моими коллегами я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является несовершенным и не в состоянии достаточно ограничить контроль и влияние на эти компании со стороны Олега Дерипаски. Сенат должен прибегнуть к блокированию этого недейственного шага администрации Трампа и оставить санкции действующими ", - подчеркнул сенатор.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Министерство финансов США заявило, что готово снять санкции с трех российских компаний "Русал", EN + и "ЕвроСибЭнерго", которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерпиаске. Причиной такого решения в Минфине назвали реструктуризацию, после которой доля Дерипаски в акциях компаний была существенно уменьшена.

При этом сам Дерпипаска, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, остается под санкциями США.

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Все по теме:

Санкции, RUSAL, Олег Дерипаска, Чак Шумер, EN+, ЕвроСибЭнерго.
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