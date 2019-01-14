"Остановить бесконечную войну": Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии

Новости мира: Трамп официально заявил о начале вывода войск из Сирии

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что процесс вывода американского вооруженного контингента из Сирии официально начался.

Об этом он сообщил в серии твиттер-сообщений в воскресенье.

"Начали давно назревший вывод (войск – ред.) из Сирии, одновременно поражая небольшие остатки территориального халифата ИГИЛ по многим направлениям. Будем атаковать его и в будущем из уже существующих соседних баз, если он (ИГИЛ – ред.) будет восстанавливаться", - написал глава Белого дома.

"Россия, Иран и Сирия получили больше выгоды от долгосрочной политики США относительно уничтожения ИГИЛ в Сирии. Мы также имели с этого выгоду, но теперь настало время вернуть наши войска домой. Остановить бесконечную войну!"- подчеркнул Трамп в следующем сообщении.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил решение вывести американский вооруженный контингент из Сирии.