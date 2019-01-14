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Средний Запад США засыпало снегом: Есть жертвы

Средний Запад США засыпало снегом: Есть жертвы
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Зимний циклон стал причиной гибели семи человек в США.

По меньшей мере семь человек погибли в результате снежной стихии, которая обрушилась на центральную и юго-восточную часть Соединенных Штатах.

Об этом сообщило в воскресенье американское информагентство Reuters.

"Масштабный зимний шторм, который в воскресенье достиг юга атлантического побережья США после того, как в субботу принес более 30 см снежных осадков в Средний Запад, привел к гибели семи человек в авариях на скоростных дорогах", - отмечается в сообщении.

В частности, четыре человека погибли в штате Миссури, трое в Канзасе. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.

Стихия, которая начала свой путь от Мексики как дождливый циклон, превратилась в снежный фронт, который растянулся полосой на 10 штатов - более 2,9 тысяч километров.

Местная власть реагирует на стихию, при этом сообщается о возможных задержках в работе общественного транспорта и сбои в аэропортах.

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Непогода, Миссури, Снегопад, Канзас.
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