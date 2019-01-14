Юристы США рассмотрят возможность "побеседовать" с переводчиками Трампа

Новости мира: Законодатели США могут вызвать на разговор переводчиков встреч президента с Путиным.

Юристы, представляющие два комитета Палаты представителей Конгресса США, обсудят возможность вызвать на беседу с законодателями переводчиков, которые работали на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал ABC, передает УНН.

По сведениям его источников, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам. Встреча юристов намечена на понедельник. Они, в частности, рассмотрят имеющиеся возможности вызвать переводчиков повесткой.

Помощник конгрессмена из комитета по иностранным делам сообщил телеканалу, что данный вопрос решено обсудить в свете публикации газеты The Washington Post о том, что Трамп скрывал детали своих встреч с Путиным. "Это вызывает ряд новых вопросов, — сказал источник ABC. — Мы рассмотрим касающиеся этого юридические тонкости и обсудим имеющиеся возможности".

Телеканал отмечает, что на данный момент к конкретным действиям законодатели не приступили. Некоторые демократы опасаются, что в случае вызова переводчика Трампа на слушания последующим президентам США будет значительно труднее проводить встречи с мировыми лидерами в будущем.