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Трамп о введении режима чрезвычайного положения в США: Имею право, но не хочу

Трамп о введении режима чрезвычайного положения в США: Имею право, но не хочу
23:46 Пн, 14 Январь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп обвинил демократов в рекордном "шатдауне", но ни в чем уступать не хочет.

Президент США Дональд Трамп обвиняет в рекордно длительном "шатдауне" Демократическую партию и продолжает категорически заявлять о необходимости построения стены на границе с Мексикой, называя ситуацию "гуманитарным кризисом".

Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в штат Новый Орлеан, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я был здесь (в Белом доме - ред.) целый уикенд. Многие демократы разъехались, чтобы что-то отпраздновать - не знаю, возможно, чтобы отпраздновать "шатдаун", - заявил Трамп.

Он назвал главной проблемой остановки правительства нежелание демократов выделять деньги на безопасность границ. "А безопасность границ автоматически означает построение стены или ограждения", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что ситуация на границе с Мексикой превратилась в гуманитарный кризис.

"У нас очень большой кризис, гуманитарный кризис на границе", - заявил президент.

По его словам, "демократы должны что-то сделать, нам нужны их голоса, иначе мы не сможем решить эту проблему". В этой связи он подчеркнул, что демократы сейчас контролируют Палату представителей.

"Посмотрим, как они могут председательствовать", - отметил Трамп, добавив, что республиканцы заняли "очень жесткую позицию".

В то же время, Трамп убежден, что представители Демократической партии намеренно блокируют его инициативу, поскольку знают, что "получат поражение на выборах 2020 года".

Также, Трамп пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения в США.

"Я имею абсолютное право объявить это, но я не хочу этого делать, потому что это очень просто", - отметил президент. Однако он на этот раз не стал заявлять, что его решение о чрезвычайном положении может быть легко заблокировано в суде.

Между тем демократы отмечают, что Трамп преувеличивает опасность от миграции в США и намеренно "раздувает" кризис для того, чтобы получить $5,7 млрд на построение новой стены на южной границе. По мнению оппонентов президента, Трамп пытается таким образом лишь выполнить свое предвыборное обещание о пограничной стене, которая, защитит США от потока нелегальных мигрантов из Мексики.

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Дональд Трамп, Чрезвычайное положение, шатдаун, Мексиканская стена.
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