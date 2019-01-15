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Вторник, 15.01.2019
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из &quot;шатдауна&quot;
Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из "шатдауна"
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Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из "шатдауна"

Без Трампа: Демократы и республиканцы обсудят, как выйти из &quot;шатдауна&quot;
02:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Демократы и республиканцы решили договариваться о "шатдауне" без Трампа.

Представители двух основных партий в Конгрессе США сформировали группу для переговоров по выходу страны из затянувшегося "шатдауна" в то время, как президент Трамп не может договориться с лидерами демократов о компромиссе.

Об этом сообщило в понедельник американское влиятельное издание The Washington Post.

"Двухпартийная группа обычных сенаторов планирует провести обсуждения относительно того, как прекратить многонедельный правительственный "шатдаун", поскольку переговоры между лидерами Конгресса и Белым домом замерли", - информирует издание.

Среди инициаторов такой группы называется, в частности, и сенатор-демократ Джо Манчин. При этом отмечается, что первые встречи должны состояться на этой неделе.

В то же время, как пишет газета, сам факт создания группы является признаком того, что сенаторы с обеих сторон стремятся прекратить остановку правительства, даже в условиях провала переговоров между демократами и президентом Тармпом.

Напомним: "шатдаун" в США продолжается уже 24-й день. Нынешняя остановка работы правительства является рекордно длинной (предыдущий самый длинный "шатдаун" продолжался 21 день в начале 1996 года). Кризис возник из-за требования Дональда Трампа выделить $5,7 млрд для построения новой стены на границе с Мексикой, в то время как Конгресс отказывается поддержать инициативу президента США.

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Республиканская партия, Демократическая партия, Дональд Трамп, шатдаун.
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