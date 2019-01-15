СМИ: Адвокаты Трампа отвергли просьбу Мюллера об интервью "лицом к лицу"

Новости мира: Адвокаты Трампа отклонили просьбу Мюллера о личной встрече с президентом США.

Юридическая команда президента США Дональда Трампа в течение нескольких недель отвергала просьбу специального прокурора Роберта Мюллера о личном интервью с президентом США, сообщает CNN.

По данным телеканала, Р.Мюллер попросил Д.Трампа провести интервью лицом к лицу после того, как адвокаты президента представили свои письменные ответы на некоторые вопросы специального прокурора.

Как заявили источники телекомпании, знакомые с ходом переговоров между Р.Мюллером и командой Д.Трампа, обсуждение вопроса продолжалось около пяти недель.

В результате адвокаты президента заявили, что у команды Р.Мюллера нет необходимости искать личной встречи с Д.Трампом, чтобы задать ему интересующие вопросы. По их мнению, все ответы были даны в письменном виде еще 20 ноября 2018 года.

По данным собеседников, таким образом команда президента фактически закрыла обсуждение возможности личного интервью Р.Мюллера с Д.Трампом.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявлял, что выступает категорически против допроса Д.Трампа.

Спецпрокурор Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.