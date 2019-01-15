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Трамп призывает прекратить "шатдаун" в связи с угрозой на границе США

Трамп призывает прекратить &quot;шатдаун&quot; в связи с угрозой на границе США
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп призвал решить вопрос строительства стены на фоне угрозы новой волны мигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо прекратить политические игры и решить вопрос с финансированием строительства заграждений на границе с Мексикой, так как ожидается новый масштабный поток нелегальных мигрантов из Центральной Америки.

"Новый большой "караван" направляется из Гондураса к нашей южной границе. Летающие в районе границы дроны не помогут их остановить. Только стена или железное ограждение помогут обеспечить безопасность нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Хватит играть в политические игры, нужно прекращать "шатдаун", - добавил американский президент.

Он подчеркнул, что такими темпами партии демократов скоро станет "партией преступлений". "Удивительно, насколько они не хотят обеспечить безопасность наших границ", - пишет Д.Трамп.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - заявлял Д.Трамп.

Ранее во вторник стало известно, что еще одна крупная волна нелегальных иммигрантов вышла из города Сан-Педро Сула в Гондурасе в сторону США. Точкой сбора нелегалов стала городская автобусная станция, на которой, по различным данным, собрались от 700 до тысячи человек.

Первый "караван" из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.

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США, Президент США, Дональд Трамп.
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