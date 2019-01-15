Вместо Трампа: Мнучин возглавит делегацию США в Давосе

Новости мира: Делегацию США на форуме в Давосе 22-25 января возглавит Стивен Мнучин.

Глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американского делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 22-25 января, говорится в сообщении Белого дома.

Также в состав делегации войдут госсекретарь США Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и замруководителя аппарата Белого дома по вопросам координации политики Крис Лидделл.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается от поездки на форум в Давос из-за ситуации с приостановкой работы некоторых госучреждений в США.

"Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе (с Мексикой - ред) и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он на своей странице в Twitter.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.