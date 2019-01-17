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Microsoft выделит $500 млн на решение проблемы жилья для малоимущих в Сиэтле

Microsoft выделит $500 млн на решение проблемы жилья для малоимущих в Сиэтле
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Microsoft направит $500 млн на решение жилищного кризиса в Сиэтле.

Американский софтверный гигант Microsoft Corp. пообещал направить $500 млн в последующие три года на смягчение последствий роста цен на жилье в Сиэтле и окрестностях, где расположена штаб-квартира компании.

Большая часть средств будет использована для выдачи кредитов на строительство доступного жилья в регионе, остальные деньги пойдут на гранты на исследования и проекты, призванные решить проблему бездомных, пишет Dow Jones.

Штаб-квартира Microsoft расположена в Редмонде, пригороде Сиэтла, и в регионе работают порядка 50 тыс. сотрудников компании. Помимо этого, в Сиэтле находится центральный офис онлайн-ритейлера Amazon.com.

Во многом из-за присутствия крупнейших в США компаний цены на жилье в районе взлетели на 96% с 2011 по 2018 год, тогда как средний размер доходов местных жителей за тот же период увеличился на 34%. По оценке Microsoft, здесь ощущается нехватка примерно 305 тыс. домов для граждан с низким и средним уровнем доходов.

"Мы понимаем, что здесь появились новые рабочие места, однако для сотрудников не создавалось достаточно жилья, - заявил президент Microsoft Брэд Смит. - Это вызвало отток населения, включая учителей и медсестер, а также работников ИТ-компаний".

Акции Microsoft дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 17%, до $806 млрд.

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Microsoft, Сиэтл, Редмонд, Жилой вопрос.
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