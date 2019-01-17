Скачать
Четверг, 17.01.2019
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека

Трамп заверил НАТО, что США не уйдут, но требует "активизироваться и платить"

Трамп заверил НАТО, что США не уйдут, но требует &quot;активизироваться и платить&quot;
21:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: По словам Трампа, США поддерживают НАТО на 100%, но союзники должны активизироваться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, но повторил, что другие члены Альянса должны платить больше за свою безопасность.

Об этом он заявил в своем выступлении в Пентагоне, сообщает AFP.

"Мы будем с НАТО на 100 процентов, но, как я сказал странам, вы должны активизироваться и платить", - сказал Трамп.

Он повторил свое мнение о том, что близкие союзники уже десятилетиями пользуются щитом безопасности США и что его миссия - остановить это.

"Мы не можем быть дураками для других. Мы не можем быть такими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. И я вам скажу, что за спинами они именно так и говорили", - сказал Трамп.

Трамп часто публично ругал членов НАТО за то, что они не повышают оборонные бюджеты. Перед вступлением в должность президента Трамп назвал НАТО "устаревшим", и вскоре после бурного саммита в июле прошлого года он задался вопросом, будут ли США соблюдать основополагающий принцип взаимной защиты альянса для таких маленьких стран, как Черногория.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Пентагон, Дональд Трамп, Расходы на оборону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
03 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
04 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь