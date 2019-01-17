Трамп заверил НАТО, что США не уйдут, но требует "активизироваться и платить"

Новости мира: По словам Трампа, США поддерживают НАТО на 100%, но союзники должны активизироваться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, но повторил, что другие члены Альянса должны платить больше за свою безопасность.

Об этом он заявил в своем выступлении в Пентагоне, сообщает AFP.

"Мы будем с НАТО на 100 процентов, но, как я сказал странам, вы должны активизироваться и платить", - сказал Трамп.

Он повторил свое мнение о том, что близкие союзники уже десятилетиями пользуются щитом безопасности США и что его миссия - остановить это.

"Мы не можем быть дураками для других. Мы не можем быть такими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. И я вам скажу, что за спинами они именно так и говорили", - сказал Трамп.

Трамп часто публично ругал членов НАТО за то, что они не повышают оборонные бюджеты. Перед вступлением в должность президента Трамп назвал НАТО "устаревшим", и вскоре после бурного саммита в июле прошлого года он задался вопросом, будут ли США соблюдать основополагающий принцип взаимной защиты альянса для таких маленьких стран, как Черногория.