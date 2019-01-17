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Госдепартамент США возобновляет работу, несмотря на "шатдаун"

Госдепартамент США возобновляет работу, несмотря на &quot;шатдаун&quot;
21:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: Работа Государственного департамента США в ближайшее время может быть возобновлена.

Государственный департамент США сегодня, 17 января, призвал сотрудников департамента в США, в том числе и за их пределами вернуться к работе, несмотря на приостановку финансирования работы некоторых государственных учреждений с конца 2018 года, сообщает издание The Hill.

В Госдепе отмечают, что департамент несмотря на сложившуюся ситуацию должен продолжать выполнять свою миссию.

"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", - говорится в сообщении.

В департаменте также заявляют, что они принимают меры по поиску дополнительных средств для финансирования работы сотрудников. Прогнозируется, что большинство работников вернутся к работе 22 января, а часть — уже 20 января 2019 года. Государственный департамент готов оплатить труд сотрудников за второй период 2019 года, а также намерен найти средства для финансирования на оплату следующих периодов.

Так называемый «шатдаун» работы правительства США продолжается уже 27 дней из-за разногласий Демократической партии и президента Дональда Трампа по финансированию сооружения стены на американо-мексиканской границе во избежание массового проникновения в США потока нелегальных мигрантов.

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США, Дональд Трамп, Госдеп, шатдаун.
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