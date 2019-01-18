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Трамп принял решение не отправлять делегацию США на форум в Давосе

Трамп принял решение не отправлять делегацию США на форум в Давосе
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что он сам поедет на форум, но отправится министр финансов Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп принял решение не отправлять делегацию на Всемирный экономический форум в Давосе из-за "шатдауна", продолжающегося в стране почти четыре недели. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщил телеканал CNN.

"Принимая во внимание то, что 800 тыс. замечательных американских работников не получают зарплату, а также с той целью, чтобы команда (президента – ред.) могла помочь в случае необходимости, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария)", - отметила Сандерс в заявлении.

Ранее президент Трамп заявлял, что не поедет сам на форум, однако предполагалось, что американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Кроме того, было запланировано участие от США государственного секретаря Майкла Помпео, министра торговли Уилбура Росса, торгового представителя Роберта Лайтгайзера и заместителя главы администрации Криса Лидделла.

Напомним, временная остановка работы американского правительства началась в ночь на 22 декабря. Более 800 тыс. государственных служащих с того момента не получают зарплату.

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Дональд Трамп, Всемирный экономический форум, Девос, Трамп отменил визит в Девос.
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