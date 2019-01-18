"Шатдаун": Трамп обязал конгрессменов спрашивать разрешения на перелеты

Новости мира: Дональд Трамп временно запретил перелеты для членов Конгресса без разрешения Белого дома.

Любой визит делегации Конгресса США в период правительственного "шатдауна" должен быть утвержден главой администрации Белого дома для обеспечения средствами перелетов и других расходов.

Об этом говорится в меморандуме, распространенном в пятницу Административно-бюджетным управлением Белого дома, сообщает корреспондент.

"Ни при каких обстоятельствах во время правительственного" шатдауна "любая авиация, находящаяся в государственной собственности, арендуется или нанимается (правительством - ред.) не может обеспечивать (перелеты - ред.) любой делегации Конгресса без письменного одобрения главы администрации Белого дома", - говорится в меморандуме.

При этом подчеркивается, что средства на командировки делегаций Конгресса США должны быть утверждены Белыми домом в письменном виде.

Меморандум администрации Трампа был обнародован после того, как Белый дом отказался утвердить визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в три страны, в том числе секретную поездку в Афганистан. Перед этим Пелоси заблокировала возможность для президента Трампа выступить с обращением к Конгрессу США.