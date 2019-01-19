В США ребенок в автокресле выпал из машины на полном ходу (Видео)

В США на полном ходу из авто выпал двухлетний ребенок в автокресле и выжил. Инцидент попал в объектив видеорегистратора жителя города Манкейто, штат Миннесота. Об этом сообщает New York Daily Mail. Чак Мок спокойно ехал по своим делам, когда дверь впереди идущего автомобиля открылась и из салона машины выпала маленькая девочка, сидевшая в детском кресле. Мок тут же остановился и выскочил из машины, спеша оказать помощь. Как видно на записи, на помощь тут же поспешили и другие водители. Отмечается, что мать девочки вернулась только через 20 минут - к тому времени на месте уже была полиция. Тщательное медицинское обследование показало, что ребёнок не пострадал.По заявлению Департамента общественной безопасности города, девочка была пристёгнута, однако само детское кресло было закреплено неправильно. Женщине, чьё имя не называется, может грозить наказание за то, что она подвергла опасности здоровье своей дочери. "Если бы это не произошло на моих глазах, я бы никогда не поверил. Ребёнок в порядке. Родители вернулись. Медики и полиция проверили состояние малышки. Невероятно повезло", - - цитирует издание слова Мока. Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель сбил двух детей и повесился. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. А утром его обнаружили повешенным.